Армянские националисты пообещали составить план свержения Никола Пашиняна

18 апр. 2:08

Глава парламентской фракции националистического блока "Честь имею" Артур Ванецян заявил, что в ходе бессрочной акции на Площади свободы в Ереване, где его сторонники протестуют против мирного договора между Арменией и Азербайджаном, будет составлена "дорожная карта" свержения премьер-министра Никола Пашиняна.

Как пишет Спутник-Армения, Ванецян заверил журналистов, что вся оппозиция хочет одного: лишить Пашиняна власти в республике. Когда же Пашинян уйдет, следующим пунктом будет новая против Азербайджана.

Политик-националист подчеркнул, что не вернется в парламент, пока власти готовят документы о признании территориальной целостности Азербайджана и об отказе от территориальных претензий.

Артур Ванецян выразил уверенность, что националистам получится сорвать мирное армяно-азербайджанское урегулирование.