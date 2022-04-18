Обзор СМИ Кавказа 11 - 17 апреля

На владикавказском ОАО "Кристалл" состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка, передает газета "Северная Осетия"со ссылкой на пресс-службу главы республики. "Впервые после долгих лет простоя предприятие начало производить востребованную на российском рынке продукцию - бескислородную вакуумно-плавленую медь", - говорится в сообщении.

Символическую кнопку "пуск" нажали глава республики Сергей Меняйло вместе с представителями руководства города и завода. Это первый завод, восстановленный на инвестиционные средства. Здесь экологически чистое производство, никаких выбросов в атмосферу не будет. Бескислородная вакуумно-плавленая медь обладает многими выигрышными характеристиками и очень востребована на российском рынке. До конца текущего завод планирует выйти на проектную мощность в 1200 тонн плавленой меди в год. По словам представителей завода, ранее бескислородную медь экспортировали в Россию из Германии и Финляндии.

Медь, обладающая высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии и другими характеристиками востребована на российском рынке - в военно-промышленном комплексе и в других производственных отраслях. Проблем ни с поставкой сырья, ни со сбытом продукции нет. Уже есть предложения, подписываются договоры. Буквально через пару месяцев будет восстановлене и модернизироване еще шесть печей, и число сотрудников с 32 человек к концу года увеличится до 60. На работу приглашаются не только опытные работники "Кристалла" и "Электроцинка", но и студенты СКГМИ. Подписано соглашение об открытии на предприятии профильной кафедры.

Завод "Кристалл" (впоследствии ОАО "Кристалл") был создан в 1963 году. Предприятие производило продукцию для оборонной промышленности СССР и России. В основном это были уникальные номенклатурные позиции меди, хрома и никеля, а также их сплавов, которые используются в важнейших отраслях промышленности: военно-промышленном комплексе, приборостроении, атомной промышленности и других.

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В Ингушетии возникла проблема с качественной питьевой водой. По словам вице-премьера РИ Олега Фурсова, проблема возникает из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения — потеря воды при транспортировке составляет свыше 30%. Больше половины сетей нуждается в замене. Другими объективными факторами сложившейся ситуации по водоснабжению названы рост численности населения и несоответствие требованиям санитарных норм добываемой воды на 33,5% от общего объема по региону, пишет газета "Ингушетия".

Протяженность сетей водоснабжения по республике составляет 2 477,27 км, изношенность которых — около 75%. Это создает проблемы, особенно в летний период, в первую очередь в Малгобекском и Назрановском районах. С 2017 по 2019 год за счет инвестиционных средств, выделенных по линии "Роснефти", на 600 млн рублей были проведены работы по строительству 21 водонапорного резервуара, 17 скважин, одной насосной станции и проложено свыше 100 км водопровода. Наряду с этим в рамках проекта "Чистая вода" субъекту оказывается финансовая поддержка в размере порядка 850 млн рублей. За последнее время благодаря проекту введены в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения. Однако средства, предусмотренные в данном проекте, все же недостаточны для закрытия вопроса.

Зампред обозначил несколько ключевых решений для кардинального изменения ситуации. Это строительство водозабора на реке Асса, модернизация Альтиевского водозабора, на котором планируется строительство станции очистки воды, замена магистрального водопровода "Сунжа — Малгобек", строительство водовода от водозабора "Назрань" до площадки резервуаров города Карабулак и другие. По некоторым из них будет прорабатываться вопрос о включении в федеральную адресную инвестпрограмму.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин сообщил, что проект по Альтиевскому водозабору включен в федеральный проект "Чистая вода" и уже строится. Проведена работа для получения финансирования из федерального бюджета, направлены обращения о предоставлении средств в размере 36 млрд рублей для решения вопроса с водоснабжением и водоотведением в регионе. Создана рабочая группа из депутатов для детального изучения проблемы водоснабжения в республике.

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В Дагестане все больше сел горных и предгорных районов получают доступ к интернету. Как пишет газета "Дагестанская правда" со ссылкой на информацию министра цифрового развития РД Юрия Гамзатова, только в рамках первого этапа программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) скоростной интернет в 2021 году провели в 309 сел в 40 районах Дагестана. По его словам, это только начало масштабного цифрового освоения горных и предгорных территорий республики.

В числе важнейших проектов, реализованных в 2021 году, министр назвал создание Единой геоинформационной системы Республики Дагестан (ЕГИС РД), которая позволяет работать с пространственными геоданными всем заинтересованным органам власти. Сервис позволяет более информативно представлять данные на картографической подложке, эффективнее управлять земельным и имущественным фондами, природными и сельскохозяйственными ресурсами республики и многое другое. По итогам реализации проекта в 2021 году органы власти Дагестана получили возможность решить ключевую задачу – оперативно оценивать ситуацию с фактическим использованием земель региона за счет различных пространственных данных. Гамзатов в числе приоритетов деятельности в текущем году обозначил реализацию программы УЦН-2.0. Особенность программы в том, что она включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

Со слов директора Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком" Руслана Ярахмедова, в 2021 году в республике реализуется 5 социальных проектов. Ключевой из них является программа УЦН, которая предусматривает установку точек Wi-Fi и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек. Первый этап программы по плану был завершен в декабре 2021 года. Построено более 2600 км ВОЛС, 309 сел в 40 районах Дагестана получили социальную услугу. Кроме этого, в числе реализованных крупных проектов за 2021 год установка криптокабин в многофункциональных центрах (МФЦ) Дагестана, проект "Правосудие по информационной безопасности" и проект для службы 112 "Рубежи".

Среди предпринимателей и госучреждений республики самой востребованной услугой является цифровая телефония. За 2021 год спрос на "Виртуальную АТС" в Дагестане вырос на 58 %. В течение прошлого года "Ростелеком" подключил 241 абонента, в том числе организации малого, среднего и крупного бизнеса, административных и социальных учреждений. По итогам 2021 года президент "Ростелекома" Михаил Осеевский обозначил Дагестанский филиал как лидера по ключевым финансовым показателям.

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В Абхазии тарифы за электроэнергию вырастут примерно в два раза для физических лиц и чуть больше для юридических. С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек. за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек. за киловатт-час, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.

Как рассказала в интервью "Sputnik-Абхазия" министр экономики Кристина Озган, немалое энергохозяйство республики обветшало, оно не соответствует нормам, и отрасль необходимо финансировать, а республиканский бюджет с таким "бременем" самостоятельно справиться не может. Последнее решение о тарифах правительство принимало в 2012 году. "За 10 лет я не знаю товара и услуги, которые бы соответствовали цене 2012 года. Мы должны продавать электроэнергию по цене 40 копеек, когда ее цена превышает 2 рубля. Я не думаю, что есть законы экономики, по которым в таких условиях организация могла бы существовать. Проблему нужно в любом случае решать, как бы тяжело и больно это ни было сейчас", - подчеркнула она..

Озган сообщила, что государство принимает меры по изменениям тарифов поэтапно. При формировании тарифов специалисты учитывали затраты на содержание организации-поставщика электроэнергии, заработную плату, налоги, эксплуатационные расходы и расходы на текущий, капитальный ремонт, формирование инвестиционного фонда для проведения реконструкции. "Без этого восстановление энергосистемы республики невозможно. Мы должны генерировать средства в систему, чтобы она могла себя содержать. А тем подходом, которым сейчас обладает "Черноморэнерго", мы искусственно загнали их в дезорганизованное состояние. Нет средств на оплату труда, нет полноценного коммерческого учета, очень высокий уровень потерь", – объяснила она.

Министр отметила, что потребителям предоставляется право выбора – категории и формы потребления для физлица. При наличии прибора учета оплата будет по более умеренному тарифу. Озган подчеркнула, что решение по изменению тарифов не решит враз все проблемы электроэнергетики. Это целый комплекс вопросов, накопившийся за десятилетия, который предстоит решать. Внесены предложения в нормативно-правовые акты в плане регулирования процесса предоставления льгот. По мнению Озган, государство обременяет "Чернмороэнерго" льготами. Предоставляя преференции, государство должно определять источник компенсации расходов компании, считает министр. "У нас 23 категории льготников – порядка семи тысяч человек. Когда эти законы применялись, количество людей было в разы меньше. Сегодня система не может обслуживать такое количество льготников, не получая компенсацию от государства.

Еще одна проблема – задолженность потребителей, которая составляет уже порядка двух миллиардов рублей. Здесь государству нужно найти объективный подход. Предложения по этому направлению находятся в проработке. Еще одна задача правительства – провести инвентаризацию фактических активов "Черноморэнерго" и упорядочить их.

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В Карачаево-Черкесии в рамках акции "Сад памяти" высажено более 1500 деревьев, информирует местная газета "День республики". Глава республики Рашид Темрезов в своем Телеграм-канале написал: "Карачаево-Черкесия приняла эстафету международной акции "Сад памяти" от наших друзей и соседей – Республики Северная Осетия. В нашей республике в этом году в рамках акции будет высажено порядка 17 тысяч саженцев деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Сегодня в Зеленчукском районе в рамках первого мероприятия акции "Сад памяти" высажено около полутора тысяч новых деревьев – кленов и буков. Для посадки на придворовых территориях в муниципальных районах республики ООО "Сады Карачаево-Черкесии" предоставили 1200 саженцев плодовых деревьев в каждый муниципальный район и городской округ.

Акция "Сад памяти" проводится при поддержке Минпросвещения. Ее организаторы – Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. За два года существования акции "Сад памяти" памятные сады появились во всех 85 регионах страны. Цель акции – высадить вновь 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.