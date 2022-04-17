Священный Синод перенес Архиерейский Собор РПЦ на неопределенное время

17 апр. 21:59

Согласно информации Священного Синода на сайте РПЦ, Архиерейский Собор Русской православной церкви переносится с 26-29 мая на неопределенное время. Соответствующее решение было принято Синодом сегодня в ходе онлайн-заседания.

"В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года", - сказано в журнале Синода.

Точные даты Архиерейского Собора РПЦ планируется определить на летнем заседании Священного Синода.

Таким образом, Архиерейский Собор переносится уже во второй раз – прошлой осенью он не состоялся из-за высокой заболеваемости коронавирусом.