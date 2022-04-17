РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Священный Синод перенес Архиерейский Собор РПЦ на неопределенное время

Священный Синод перенес Архиерейский Собор РПЦ на неопределенное время

Согласно информации Священного Синода на сайте РПЦ, Архиерейский Собор Русской православной церкви переносится с 26-29 мая на неопределенное время. Соответствующее решение было принято Синодом сегодня в ходе онлайн-заседания.

"В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года", - сказано в журнале Синода.

Точные даты Архиерейского Собора РПЦ планируется определить на летнем заседании Священного Синода.

Таким образом, Архиерейский Собор переносится уже во второй раз – прошлой осенью он не состоялся из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

750 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version