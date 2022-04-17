Мевлют Чавушоглу: ООН не может решать мировые проблемы

17 апр. 21:43

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил сегодня особую позицию Анкары по ООН, согласно которой система Организации Объединенных Наций не в состоянии справляться с мировыми проблемами.

"Система ООН не способна решать проблемы, у Совета Безопасности ООН ушло три месяца на то, чтобы принять совместное решение по пандемии коронавируса", - заявил он в Синопе, передает TRT.

Также Мевлют Чавушоглу отметил, что Россия и Украину пользуются услугами Турции как посредника, поскольку Анкара ведет себя справедливо.