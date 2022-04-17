Катар выдаст Ирану 28 заключенных

17 апр. 21:29

Посол Ирана в Катаре Хамид Реза Дехгани сообщил, что катарские власти согласились на просьбу Тегерана вернуть на родину 28 иранских заключенных.

Как пишет IRNA, это произошло благодаря визиту президента Ирана Эбрахима Раиси в Доху, где он провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Дехгани уточнил, что Аль Тани лично распорядился передать Тегерану 28 заключенных граждан Ирана.

Напомним, что Эбрахим Раиси посещал Доху 21-22 февраля для участия в Форуме стран-экспортеров газа. В эти дни Тегеран и Доха подписал 14 двухсторонних документов о сотрудничестве.