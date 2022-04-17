В Грузии разрешили не печатать на сигаретах предупреждение о вреде курения

17 апр. 21:14

До 1 сентября в Грузии разрешено не печатать на пачках сигарет предупреждения о вреде курения для здоровья человека. Соответствующие поправки были внесены в закон "О контроле табака".

Причина такого решения связана с российской военной операцией на Украине, пишет Спутник-Грузия. Дело в том, что упаковки для сигарет, которые ввозятся в Грузию, печатаются на Украине, а сейчас в ввиду боевых действий эти заводы не работают.

В связи с этим импортерам сигарет до 1 сентября разрешено наносить предупреждения о вреде курения не на пачки сигарет, а на их целлофановую внешнюю упаковку.

Как подчеркнули в правительстве, решение было принято для защиты грузинского бюджета, ведь 80% табачного импорта Грузии приходится на Украину.