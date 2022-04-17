В Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии не возбуждено ни одного дела за дискредитацию ВС РФ

17 апр. 20:58

Согласно открытым судебным документам, Северный Кавказ является регионом с наименьшим числом дел, возбужденных за дискредитацию российской армии: в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии до сих пор ни возбуждено ни одного такого дела.

Единственным некавказским регионом России, где не оскорбляют ВС РФ, является Тыва, пишет РБК.

"Рекордсменами" по числу возбужденных за дискредитацию российской армии дел являются Санкт-Петербург, Калининградская область и Крым.

Также в числе "лидеров" по таким делам находятся Амурская, Вологодская, Костромская и Ярославская области и Пермский край.