Вице-президент ИКОМОС осмотрела руины Агдама

17 апр. 20:43

Вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей при ЮНЕСКО (ИКОМОС) Зейнеб Гюль Унал посетила сегодня Агдам в сопровождении главы Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана Азада Джафарли.

Как пишет Тренд, вместе с ними в Агдаме побывали старший консультант спецпредставительства президента Азербайджана в Карабахском экономическом районе Араз Иманов и президент "ИКОМОС Азербайджан" Садагат Давудова.

Во время поездки Зейнеб Гюль Унал осмотрела то, что осталось за три десятилетия Карабахской войны и оккупации Агдама войсками Армении, от комплекса Имарат, Аллеи шехидов, Драматического театра, Джума-мечети, Музея хлеба, Дома шахмат, крепости Шахбулаг и мечети в селе Гияслы.