Полиция разгоняет акцию националистов в Ереване

17 апр. 20:27

Сторонники новой войны против Азербайджана собрались сегодня на Площади свободе в Ереване вокруг главы парламентской фракции националистического блока "Честь имею" Артура Ванецяна.

Как пишет Интерфакс, всего на площадь пришли несколько сотен человек, которые не предпринимали никаких активных действий.

Спустя некоторое время на Площадь свободы приехали полицейские, которые стали без предупреждения задерживать участвующих в направленной против мира на Южном Кавказе акции Ванецяна.

Сам Артур Ванецян уточнил, что ему так и не удалось выйти на Площадь свободы, поскольку его не пустила полиция. Также был задержан автомобиль с палатками. "Тем не менее, мы установим наши палатки и продолжим нашу бессрочную акцию", - пообещал националист.

Напомним, Ванецян, который является союзником одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Сержа Саргсяна, днем объявил бессрочный протест против намерения правительства Никола Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном, в который входит взаимное признание территориальной целостности и отказ от территориальных претензий.