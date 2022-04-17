Украина потребовала от G7 $50 млрд

17 апр. 20:14

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко сообщил, что Киев требует от G7 и МВФ $50 млрд.

"Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про $7 млрд на месяц – это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать", - пояснил он, откуда взялась цифра в $50 млрд.

Устенко уточнил, что Зеленский напрямую обратился к международным организациям с требованием профинансировать дефицит украинского бюджета. Киев готов принять беспроцентный кредит либо невозвратные деньги по режиму перераспределения квот SDR в МФВ.