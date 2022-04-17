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Российские миротворцы сообщили о преступлении армянских боевиков в Карабахе

Российские миротворцы сообщили о преступлении армянских боевиков в Карабахе

Российская миротворческая миссия в бюллетене от 17 апреля сообщила о нарушении режима прекращения огня в Карабахском экономическом районе Азербайджане армянскими боевиками.

"В зоне ответственности Российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет", - сказано в документе на сайте Минобороны России.

Миротворцы уточнили, что ситуация была урегулирована командованием РМК во взаимодействии с азербайджанскими военными.

Также в бюллетене сказано, что за сегодняшний день через Лачинский коридор проследовали четыре колонны ВС Азербайджана.

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