Российские миротворцы сообщили о преступлении армянских боевиков в Карабахе

17 апр. 19:51

Российская миротворческая миссия в бюллетене от 17 апреля сообщила о нарушении режима прекращения огня в Карабахском экономическом районе Азербайджане армянскими боевиками.

"В зоне ответственности Российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет", - сказано в документе на сайте Минобороны России.

Миротворцы уточнили, что ситуация была урегулирована командованием РМК во взаимодействии с азербайджанскими военными.

Также в бюллетене сказано, что за сегодняшний день через Лачинский коридор проследовали четыре колонны ВС Азербайджана.