Северная Корея испытывает новое оружие

США и Южная Корея предупредили, что Северная Корея может вскоре возобновить ядерные испытания. После этого, по сообщениям государственных СМИ КНРД, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за испытательным пуском "тактического управляемого оружия нового типа", направленного на усиление ядерного потенциала страны.

Аль-Джазира отмечает, что отчет был опубликован вчера рано утром. Корейское Центральное информационное агентство заявило, что последние испытания оружия "имеют большое значение для кардинального улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений дальнего радиуса действия и повышения эффективности действия тактических ядерных зарядов".

Агентство не сообщает, когда состоялось испытание, а также не приводит никаких подробностей о ракете, о которой идет речь. Сказано лишь, что Ким Чен Ын, который руководил испытанием, "дал важные указания по дальнейшему наращиванию оборонного потенциала и ядерных боевых сил страны".

Южнокорейские военные подтвердили запуск оружия, заявив, что обнаружили два снаряда, выпущенных с восточного побережья Северной Кореи в сторону моря поздно вечером в субботу. Снаряды пролетели около 110 километров, поднявшись на 25 км и достигнув максимальной скорости менее 4 Маха, говорится в сообщении.

Анкит Панда, старший научный сотрудник американского Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что это оружие, вероятно, было баллистической ракетой малой дальности и первой системой доставки тактического ядерного оружия на Севере. "Это испытание системы доставки тактического ядерного оружия произошло на фоне роста показателей значительных восстановительных работ на северокорейском ядерном полигоне Пунгери", - сказал он. На этом полигоне, расположенном на северо-востоке страны, Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний. Он был закрыт в 2018 году, перед первым раундом переговоров между Кимом и тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Переговоры провалились в 2019 году.

Снимки, сделанные коммерческим спутником в марте, показали признаки новой активности в тоннеле, а чиновники и аналитики говорят, что Северная Корея может провести свое седьмое ядерное испытание в ближайшие недели. Дуйон Ким, эксперт по Северной Корее в американском Центре новой американской безопасности, сказал, что испытания оружия, проведенные Северной Кореей, призваны доказать ее народу, что их страна сильна. Одной из причин для проведения последнего испытания может быть протест против ожидаемых совместных военных учений США и Южной Кореи, которые должны начаться сегодня.

В тот же день специальный представитель США по КНДР Сон Ким должен прибыть в Сеул с пятидневным визитом, чтобы обсудить реакцию на недавние ракетные пуски Северной Кореи со своими южнокорейскими коллегами. США заявили, что открыты для переговоров с Северной Кореей в любое время и без каких-либо условий, но Пхеньян отвергает эти предложения, обвиняя Вашингтон в проведении враждебной политики, такой как санкции и военные учения.

Отчет Центрального информационного агентства Северной Кореи (KCNA) об испытании нового оружия также появился вскоре после того, как Северная Корея отметила 110-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, один из самых больших ежегодных государственных праздников в стране, который в этом году проводился без военного парада. Южнокорейские официальные лица заявили, что Пхеньян все еще может провести военный парад или провести испытание оружия примерно 25 апреля, в годовщину основания Корейской народной армии.