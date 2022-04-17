На маршруте Агдам-Физули на мине подорвался строительный трактор

17 апр. 19:43

Очередная авария, связанная с тотальным минированием освобожденных земель Азербайджана армянскими оккупантами, произошла сегодня в Агдамском районе. У села Юсифджанлы подорвался трактор.

Как пишет APA, дорожный работник Алим Фарзалиев занимался работами по прокладке автомобильной дороге Агдам-Физули, когда его строительное транспортное средство наехало на заложенную в земле противотанковую мину.

Взрыв привел трактор в негодность, по счастью, Алим Фарзалиев не пострадал, поскольку основная сила взрыва пришлась на заднюю часть машины.

Данный инцидент в очередной раз поднимает проблему необходимости получить от Армении как можно более точные карты минных полей на освобожденных территориях.

Напомним, что 27 марта произошла аналогичная авария: на строительстве той же трассы Агдам-Физули подорвался бульдозер. Его водитель Халид Мамедов не пострадал.