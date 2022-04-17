WarGonzo сочинил фейк об "азербайджанских и турецких наемниках" на Украине

17 апр. 19:31

Фабрика фейков WarGonzo на днях распространила очередную ложную информацию об участии "наемников из Азербайджана и Турции" в противостоянии российским войскам на Украине.

Контролируемый Арамом Габреляновым telegram-канал сообщил, что на Украине сейчас находятся 2000 иностранных наемников, которые должны были быть использованы для "разблокирования Мариуполя", однако после взятия города российскими военными будут использованы на авдеевском направлении, где сейчас идет наступление ВС РФ и сил ДНР.

Данное сообщение было сочинено автором канала Семеном Пеговым исключительно ради антиазербайджанского и антитурецкого вброса: в фейке упоминаются всего две страны, граждане которой "среди прочих" якобы присутствуют в группировке наемников, и это, разумеется, Азербайджан и Турция.

Примечательно, что, несмотря на подписание Россией и Азербайджаном Декларации о союзническом взаимодействии и неучастие как Баку, так и Анкары в антироссийских санкциях и их усилия по продвижению мирного решения нынешней ситуации, WarGonzo продолжает отрабатывать антиазербайджанскую повестку.

При этом конкретные реалии для него не столь значимы, как само задание придумывать фейки о враждебности Москве российских партнеров и союзников. Поскольку сейчас наиболее горячей темой является Украина, Пегов находится на украинской земле, но его центральной темой все равно остаются попытки создать негативный фон вокруг российско-азербайджанских и российско-турецких отношений.