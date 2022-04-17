В Аджарии будет создан путеводитель народных традиций и ритуалов

17 апр. 19:15

Агентство развития туристических продуктов департамента туризма и курортов автономии работает над путеводителем народных традиций и ритуалов Аджарии. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе. Цель путеводителя – передать и популяризовать традиции Аджарии.

Уточняется, что для создания путеводителя специалисты департамента проведут исследования. "Аджария особенно интересна и привлекательна своей аутентичностью, теми нематериальными культурными ценностями и обычаями, которые особенно сохранились в высокогорной Аджарии", - приводит выдержку из релиза Sputnik Грузия.

В агентстве также отметили, что этнографический быт Аджарии сохранил множество традиций и ритуалов грузинского народа, его хозяйственной деятельности, духовной культуре и семейному быту.