У жителя Ташкента изъяли африканского льва

17 апр. 18:58

Как сообщили сегодня в Комитете по экологии Узбекистана, у жителя Ташкента был обнаружен детеныш африканского льва.

Накануне в районное управление экологии и охраны окружающей среды поступило сообщение, что во дворе одного из домов Ташкента местный житель кормит львенка.

Как сообщает Спутник-Узбекистан, эксперты управления действительно нашли живого маленького льва в указанном доме. Хозяин дома не имел на него документов и признался, что купил хищника "из любопытства".

В итоге львенок был изъят и передан в питомник Steppe turtles на временное содержание. Сейчас инспекторы выясняют, откуда у жителя Ташкента оказался лев.