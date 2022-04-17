"Сочи" сыграл вничью с "Локомотивом", "Краснодар" проиграл "Крыльям Советов"

17 апр. 18:44

Футбольный клубы Кубани не смогли сегодня одолеть своих соперников в 25-м туре Тиькофф-Российской премьер-лиге. ФК "Сочи" сыграл вничью с московским "Локомотивом", а ФК "Краснодар" проиграл "Крыльям Советов".

Для "Сочи" домашний матч с москвичами на стадионе "Фишт" был шансом подняться на третью строчку турнирной таблицы. Кубанцы начали вести в счете уже на 11-й минуте, когда гол в ворота "Локомотива" забил Тимофей Маргасов. Затем с пенальти Вильсон Изидор выровнял счет.

На 43-й минуте Родриго вновь вывел сочинцев вперед, однако в начале второго тайма, на 49-й минуте, тот же Изидор забил второй гол в ворота хозяев. Гол Кристиана Нобоа в ворота "Локомотива" на 88-й минуте в итоге не был засчитан, и встреча завершилась со счетом 2:2.

Таким образом с 43 очками "Сочи" остается на четвертой строке, уступая ЦСКА одно очко.

"Краснодар", в свою очередь, выступал в гостях, в Самаре. Хозяева поля забили краснодарцам два мяча – Владислав Сарвели на 24-й минуте и Максим Глушенков на 53-й, в то время как ворота "Крыльев Советов" так и остались нераспечатанными.

Тем не менее "Краснодар" остался на пятом месте турнирной таблицы с 24 очками.