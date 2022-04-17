На Храмовой горе в Иерусалиме продолжились столкновения

17 апр. 18:13

Сегодня утром группа евреев в сопровождении израильской полиции вошла на территорию мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме и была забросана камнями и петардами.

Среди палестинцев, напавших на полицию и посетителей мечети, девять человек были арестованы, 17 пострадали. Территория перед Аль-Аксой была очищена от протестующих.

Как пишет Associated Press, израильская полиция покинула Храмовую гору только к полудню.

Напомним, что сейчас у иудеев важнейший религиозный праздник Песах, в то время как у мусульман идет священный месяц Рамадан. В эти дни в Иерусалим прибывают десятки тысяч паломников, которые ранее не могли въехать в Израиль из-за коронавирусных ограничений.