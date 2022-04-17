Грузинские артиллеристы провели учения в Вазиани

17 апр. 17:59

Как сообщили сегодня в Минобороны Грузии, на базе Вазиани в 30 км от Тбилиси сегодня завершились двухнедельные тактические полевые учения 51 батальона пятой артиллерийской бригады, в которых участвовали подразделения и противовоздушные группы.

Учения с боевой стрельбой проводились для повышения боеспособности батальона и координации действий военных. "Учения включали оценку уровня батареи. Они проводились как днем, так и в ночное время суток", – приводит Спутник-Грузия сообщение командира пятой артиллерийской бригады, полковника Георгия Чихладзе.

Учения были разделены на три фазы: отработка развертывания боевых элементов батареи во время боя, затем 48-часовое наблюдение за тактическими действиями батареи, затем боевые стрельбы.