Кубань газифицирована более чем на 85%

17 апр. 17:44

В Краснодарском крае была выполнена газификация более чем на 85%, сообщил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

По его словам, летом 2021 года край начал выполнять поручение Владимира Путина по бесплатному строительству сетей, которые будут подведены к границам участков. Заявки на это подали более 56 тыс жителей.

"Вместе с "Газпром газораспределение Краснодар", уже заключено более 16 тыс договоров. Также на всех газораспределительных организаций были мобилизованы ресурсы и проведена инвентаризация в населенных пунктах, которые подлежат догазификации", - сказал он.