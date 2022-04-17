Азербайджан и Иран достроят ГЭС на Аразе за $22 млн

17 апр. 17:29

Сегодня на плотине "Гыз галасы" в иранской провинции Восточный Азербайджан состоялось второе заседание Совместной технической комиссии Азербайджана и Ирана по завершению строительства и введению в эксплуатацию двух ГЭС на пограничной реке Араз – "Худаферин" и "Гыз галасы". По информации региональной водной компании Ирана заседание было посвящено определению финансовых и плановых перспектив этого мегапроекта.

Работа комиссии ведется на основе ирано-азербайджанского межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве, энергетике и использовании водных ресурсов, посвященного гидроузлам "Худаферин" и "Гыз Галасы", которые долгое время находились под оккупацией ВС Армении, но были освобождены азербайджанской армией осенью 2020 года.

На заседании была достигнута договоренность об исполнении согласованного документа по завершению строительства двух ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" и о продолжении необходимых плановых работ на гидроузлах и гидроэлектростанциях. Был определен размер инвестиций в достройку электростанций и установлены условия привлечения подрядных организаций.

Для доведения двух ГЭС на Аразе до готовности к вводу в эксплуатацию потребуется более $22 млн. Строительные подрядчики будут определены в ближайшее время, так что возобновление строительства электростанций начнется уже этим летом.

Как отмечал ранее глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов, на завершение проектов ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" уйдет порядка 2-3 лет. Их суммарная проектная мощность составит 280 МВт ("Худаферин" – 200 МВт, "Гыз галасы" – 80 МВт).

Напомним, что Азербайджан поставил цель довести долю возобновляемых источников в выработке энергии до 30% к 2030 году, для чего необходимо ввести в эксплуатацию порядка 1500 МВт мощностей, и ГЭС на Аразе являются частью исполнения этой задачи.