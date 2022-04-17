Иран осудил надругательство над Кораном в Швеции

17 апр. 17:14

МИД Ирана выступил сегодня с осуждением осквернения Корана в Швецию, где в пятницу группа ультраправых сожгла экземпляр священной для мусульман книги.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде обратил внимание, что надругательство над Кораном было совершено под защитой шведской полиции и подавалось как акт "свободы слова".

Иранский дипломат подчеркнул, что эта провокация, устроенная к тому же в священный месяц Рамадан, задела чувства мусульман и в Швеции, и по всему миру, пишет IRNA.

"Это богохульство является очевидным примером ненависти под прикрытием свободы слова и должно быть осуждено всеми, кто верит в сосуществование и диалог между конфессиями", - призвал Саид Хатибзаде.

МИД Ирана потребовал от Стокгольма немедленной и жесткой реакции на эту провокацию.