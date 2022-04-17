Вербное воскресенье в феодосийском Казанском соборе

По всей России и, в частности в Крыму, православные празднуют Вербное воскресенье, наполняя сердца светом и добром.

В православной традиции немало больших праздников. Это и Рождество Христово, и Крещение, и Благовещение Пресвятой Богородицы, и Троица, и Покров. Кроме того, нельзя не сказать о Пасхе, или о Воскресении Христовом, считающемся главным событием в году для православных христиан. Само слово ”Пасха” означает ”переход, избавление”, и с религиозной точки зрения праздник знаменует переход ”от смерти к жизни, от земли к небу”. Через смерть и воскресение Иисуса каждый христианин избавляется от греховного рабства. Поэтому важным считается время, предшествующее этому великому празднику. Дата Вербного воскресенья, как и Пасхи, ежегодно меняется в зависимости от полнолуния.

Вербное воскресенье, которому уделяется большое внимание в связи с пасхальными приготовлениями, называется так из-за шествия Иисуса Христа из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим. Узнавая чудотворца, люди приветствовали его пальмовыми ветвями, которые в русской традиции были заменены на вербу.

В Лазареву субботу верующие покупают освященную вербу у церквей и храмов. В некоторых семьях существует занимательный обряд: считается, что если вербой слегка побить человека по всему телу, то он непременно исцелится от всех болезней и будет здоровым весь год. С давних времен веточками вербы касались детей со словами ”Верба красна, бей до слез, будь здоров!”.

Феодосия, один из древнейших городов Крыма, основанный в VI веке до н.э., тоже ежегодно празднует эти светлые дни. Так, построенный в начале XX века Собор Казанской иконы Божией Матери, несмотря на дорожные работы по благоустройству улицы, всё равно предоставил людям возможность приобрести вербу и посетить священные службы. Перезвон соборных колоколов разносится по всему городу, возвещая о наступлении весны и больших событиях, помнить о которых должен каждый, кто верит в силу православных праздников.

Само здание собора сочетает в себе древнерусскую архитектуру и русский классицизм. Несмотря на изящество и скромное обаяние, внутреннее убранство собора богато на декоративные элементы и живописную роспись.

Феодосийский Казанский собор буквально дышит историей. В XIX веке на его месте была деревянная церковь, принадлежащая Топловскому монастырю, из которого в Феодосию ежегодно проводились крестные ходы с иконой Казанской Божией Матери. Уже в 1907 году началось строительство теперь уже капитального, каменного собора, украшающего город по сей день.

С 1919 по 1944 год Казанский собор в Феодосии много чего пережил. Его и разграбляли, и делали пунктом сбора советских военнопленных, и оставляли в запустении. И только в 1950-1960-х годах, благодаря симферопольскому архиепископу и крымскому святителю Луке, известному и по сей день всей России целителю и чудотворцу, собор стал постепенно преображаться. А с 2004 года традиция крестных ходов из Топловского монастыря с иконой Казанской Божией Матери возобновилась.

Как, несмотря на долгую непростую историю, возродился феодосийский собор, так и человеческие души в светлые весенние праздники наполняются любовью и добром. Все мы, к какой бы религии себя не относили, стремимся к к миру и спокойствию в душе. И середина весны – отличный повод, чтобы задуматься о важности отношений с окружающими людьми и самим собой.