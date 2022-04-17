Артур Ванецян поселился на Площади свободы в Ереване ради войны с Азербайджаном

17 апр. 16:58

Армянский политик Артур Ванецян, глава парламентской фракции оппозиционного националистического блока "Честь имею" (создатель блока – один из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Серж Саргсян), пришел сегодня на Площадь свободы в Ереване и заявил, что никуда с нее не уйдет, пока армянская армия не оккупирует земли Азербайджана в Карабахском экономическом районе.

Как пишет Спутник-Армения, таким образом он выразил протест против намерения правительства Никола Пашинян заключить мирный договор с Баку, признать территориальную целостность Азербайджана и навсегда закрыть сепаратистский проект на азербайджанской земле.

"Власти страны уже смирились с мыслью о том, что Карабах – это Азербайджан. Мы пришли к ситуации, когда поставлена под угрозу безопасность самой Армении", - заявил Ванецян, не уточнив, как именно стабилизация отношения между двумя государствами ставит под угрозу Республику Армения.

Ванецян отметил, что мир с Азербайджаном делает бессмысленным 30-летнюю Карабахскую войну и ставит под сомнение необходимость жертв, совершенных армянским народом по воле националистов, столько лет разжигавших в Армении ненависть к азербайджанскому народу.

В завершение речи политик националистического блока призвал всех, кто с ним согласен в необходимости возобновления войны с Азербайджаном, присоединиться к его бессрочной акции на Площади свободы.