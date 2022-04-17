Армянские националисты меняют тактику

Минувшая неделя заметно оживила политическое пространство Армении. Группе армянских парламентариев ограничили доступ в зону ответственности российских миротворцев; премьер Никол Пашинян заявил о намерении как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном, а националисты внезапно прозрели и вспомнили, что политическая платформа правящей партии "Гражданский договор" не соответствует интересам пророссийского крыла армянской политики.

Парламентская оппозиция решила в очередной раз напомнить, почему считает Никола Пашиняна нежелательной фигурой в Армении, вспомнив о прозападной ориентации его правительства. Депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян заявил, что глава Кабмина в целях сохранения персональной власти готов содействовать отводу российских военных за пределы зоны ответственности миротворческого контингента. Какова связь между выводом войск и механизмом поддержания имиджа Пашиняна, осталось загадкой, как и то, какие вообще могут быть гарантии сохранения власти армянского премьера в условиях отсутствия посреднической линии Москвы. Видимо, невнятная позиция армянских националистов незаметно для всех успела доказать принадлежность Пашиняна к турецкой разведке. Бессмысленное на первый взгляд заявление приобретает иное значение, если принять во внимание то, что на намеченную на 6 апреля акцию оппозиция не смогла собрать внушительную массу протестующих. Акция сторонников реваншизма, прошедшая во время пребывания Никола Пашиняна в Брюсселе, безнадежно провалилась, едва успев начаться.

Цель армянских националистов неизменна – создать условия для низложения власти. Об этом свидетельствует беспечное присутствие оппозиционных парламентариев в стенах Национального собрания, чья "работа" ограничивается лишь заботой о собственным политическом будущем. Говорить о каком-либо поэтапном преодолении оставшихся противоречий нельзя, так как в рядах фракции "Армения" и "Честь имею" нет политиков, способных формулировать и предлагать механизмы послевоенного мироустройства. Миротворческая линия не нашла отражения в идеологии партий, а потому ожидать чего-либо иного, кроме предложений по внедрению осадного положения в Армении, требований безвозмездной поддержки оккупационной политики и бесконечной критики руководства, не приходиться. Можно предположить, что парламентская оппозиция существует в пространстве национальной политики исключительно ради поддержания в обществе чувства нетерпимости ко всем, кто не разделяет интересы армянского сепаратизма.

Однако одними уличными лозунгами внимание армянского обывателя уже нельзя привлечь, и недавний протестных акций провал тому подтверждение. Исследования общественного мнения показывают, что наиболее выгодно сейчас "приватизировать" русофильские настроения в Армении. Если еще в начале года оппозиция позволяла себе осторожную критику в адрес российских военных, то теперь в условиях геополитического противостояния, реваншистам внезапно стало важно подчеркнуть свою якобы пророссийскую направленность. Поэтому именно сегодня националисты вспомнили идеологическое происхождение политики Пашиняна, сделав акцент на ее ненадежности. Таким образом, оппозиция консолидирует настроения в обществе, формируя ошибочное представление о собственной значимости, поскольку в действительности участие/ безучастие фракций "Армения" и "Честь имею" никак не влияет на миротворческие процессы в регионе. Оппозиции нужна власть, но без общественной поддержки она недостижима.

Убедив граждан Армении в лояльности авторитету Москвы, националисты рассчитывают использовать пророссийскую ориентацию, чтобы стать альтернативой Пашиняну.

Националисты не исключают возможности включения Армении в пространство нынешнего геополитического противостояния. Частично это может быть реализовано путем провокаций в Карабахском регионе Азербайджана. Вынужденные реагировать на любые проявления агрессии российские миротворцы могут оказаться в центре непредсказуемых событий, в которых армянские националисты неизменно будут изобличать "происки турецких спецслужб". Важно не то, кто и зачем будет совершать диверсии, либо оказывать давление на миротворческие структуры. Принципиально, кто окажется рядом и приложит усилия, чтобы поддержать российскую политику в регионе.