Эрдоган обратился к христианам по случаю Пасхи

17 апр. 16:42

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал сегодня традиционное послание христианам Турции по случаю наступления Пасхи по Григорианской пасхалии.

"Наша страна, где каждый может свободно исповедовать свою веру, придерживаться своей культуры и традициям, и наш народ, сплоченный чувством братства и солидарности, продолжает оставаться уникальным примером для всего мира", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Эрдоган обратился к турецким христианам с пожелания благополучия, а также поздравил с Пасхой всех отмечающих ее сегодня христиан.