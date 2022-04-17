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Эрдоган обратился к христианам по случаю Пасхи

Эрдоган обратился к христианам по случаю Пасхи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал сегодня традиционное послание христианам Турции по случаю наступления Пасхи по Григорианской пасхалии.

"Наша страна, где каждый может свободно исповедовать свою веру, придерживаться своей культуры и традициям, и наш народ, сплоченный чувством братства и солидарности, продолжает оставаться уникальным примером для всего мира", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Эрдоган обратился к турецким христианам с пожелания благополучия, а также поздравил с Пасхой всех отмечающих ее сегодня христиан.

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