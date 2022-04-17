Более 30 детей отравились на Ставрополье

17 апр. 16:26

Как сообщили сегодня в Минздраве Ставропольского края, в селе Марьины Колодцы произошло массовое отравление либо заражение кишечной инфекцией.

"За медицинской помощью обратились 37 человек, их них 32 – дети. Четырем детям предложили госпитализацию: двоих госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное", - сообщили в краевом ведомстве.

Еще один ребенок попал в больницу в субботу, ранее остальных. Его состояние на данный момент оценивается как стабильное с тенденцией к выздоровлению.

На данный момент в Марьины Колодцы выехала бригада врачей.