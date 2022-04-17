Пашинян предложил Асаду помощь в восстановлении Сирии

17 апр. 16:12

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился сегодня к президенту Сирии Башару Асаду по случаю сирийского национального праздника – в САР сегодня отмечается День эвакуации иностранных войск.

В поздравительном послании Пашинян заявил, что между армянским и сирийским народами существуют тесные исторические связи и симпатия, страны взаимно помогают друг другу.

"Хочу подтвердить готовность Армении и впредь вносить свой вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии и участвовать в процессе восстановления", - приводит его слова Спутник-Армения.

При этом Никол Пашинян не уточнил размер той помощи, которую Армения готова оказать Сирии.