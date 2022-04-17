Эстония закрыла порты для российских судов

17 апр. 15:47

Власти Эстонии в рамках пятого пакета санкций Евросоюза ввели запрет на заход в свои порты российских судов.

"С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии. Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты", - сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны.

В исключительных случаях в порты Эстонии смогут заходить суда под флагом России, терпящие бедствие.

Ранее о закрытии портов для российских судов сообщили Болгария, Румыния, Италия.