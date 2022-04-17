Путин и Пашинян встретятся на предстоящей неделе

17 апр. 15:33

На предстоящей неделе в Москву с официальным визитом приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке событие особого значения", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с Пашиняном. Кроме того, на неделе российский лидер продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, будет обсуждаться металлургия.