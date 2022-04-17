В Казахстане вводят ограничение на экспорт зерна и муки

17 апр. 15:18

Минсельхоз Казахстана ввел ограничение на экспорт зерна и муки, оно будет действовать до 15 июня.

Квоты введены приказом министра сельского хозяйства Казахстана Ербола Карашукеева №110 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан", подписанным накануне.

Приказ главы ведомства направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции.

В период действия ограничения республика может продать 1 млн тонн зерна и 300 тыс т муки. На внутренний рынок производители обязаны поставить 10% от вывозимого объема, причем по сниженным ценам.

Квота не ограничивает права экспортеров муки и зерна, считает глава Минсельхоза, за последние пять лет в среднем из страны вывозилось порядка 100-120 тыс т муки за месяц.