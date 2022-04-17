Вучич: Сербия продолжит дружбу и партнерство с Россией

17 апр. 15:10

Победивший на президентских выборах в Сербии действующий глава государства Александр Вучич заверил посла РФ Александра Боцан-Харченко, что между странами продолжатся дружественные и партнерские отношения.

Согласно предварительным данным, Вучич победил на выборах с результатом около 60%. В воскресенье российский посол встретился с президентом Сербии поздравил его с повторным избранием на пост главы государства.

"Поблагодарив за поздравления, президент Вучич сказал, что Сербия на своем европейском пути продолжит сохранять традиционные дружественные отношения и партнерство с Россией и КНР. На встрече шла речь о развитии сербско-российских двусторонних отношений, включая сферу энергетики, и высказано ожидание, что вскоре начнутся переговоры об объемах, цене и других условиях поставок газа", - информирует администрация Вучича.

Текущий договор "Србиягаза" с "Газпромом" истекает 31 мая, Белград планирует заключить новый контракт на 10 лет.