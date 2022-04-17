Постпред РФ: Россия выступает против политизации ВТО

17 апр. 14:20

Россия выступает против политизации Всемирной торговой организации (ВТО), об этом заявил постоянный представитель РФ при ВТО Дмитрий Лякишев в интервью ТАСС в воскресенье.

"Западные страны фактически блокируют многостороннюю переговорную работу под предлогом "усилий по изоляции России", вводят ограничительные торговые меры, которые разрушают систему правил ВТО", - сказал Лякишев.

США, ЕС, Великобритания и еще 11 стран-членов ВТО 15 марта выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили добиваться лишения России режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за спецоперации на Украине. "Это абсолютно беспрецедентный шаг, угрожающий многосторонней торговой системе. Ни один из членов ВТО, если он серьезно относится к организации и своим обязательствам в ней, не вправе в одностороннем порядке давать самому себе "карт-бланш" на введение любых ограничительных торговых мер", - подчеркнул постпред РФ.

По словам Лякишева, "абсолютное большинство участников ВТО из числа развивающихся стран это понимает, и никто из них не присоединился к этому демаршу". "В целом реакция в ВТО на это заявление - настороженно-негативная", - указал он.

Дипломат отметил, что Россия выступает против политизации деятельности ВТО и, в частности, попыток обсуждения на ее площадке ситуации на Украине. "Отдельные делегации пытаются обсуждать украинский кризис и на площадке ВТО. Свою позицию мы каждый раз обозначаем. Призываем не политизировать деятельность ВТО, не отвлекать ее участников от выполнения мандата организации и сфокусироваться на решении многочисленных накопившихся проблем многосторонней торговой системы", - рассказал постпред РФ. Обвинения в адрес России не имеют никакого отношения к ВТО, "однако организации наносится серьезный системный ущерб", добавил он.

По словам Лякишева, США, которые "не очень-то заинтересованы в эффективной и работоспособной ВТО, что они уже демонстрируют в течение последних лет, целенаправленно подрывая ее деятельность", могут использовать нынешнюю ситуацию как предлог, "чтобы полностью обездвижить организацию, свалив все на Россию".

Постпред РФ напомнил, что процедура насильственного исключения из ВТО не предусмотрена, однако теоретически такое возможно, "для этого потребуется принять соответствующее решение Министерской конференции".