Порты Болгарии закрылись для судов из России

17 апр. 14:36

Власти Болгарии в рамках антироссийских санкций Евросоюза запретили заходить судам из России в порты страны, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP).

"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - говорится в заявлении морской администрации Болгарии.

Исключение Болгария сделает для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.