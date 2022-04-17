Вертолет сельхозавиации упал на Кубани, погиб один человек

17 апр. 14:04

В Мостовском районе Краснодарского края произошло крушение вертолета Ми-2 сельскохозяйственной, погиб один человек.

Сообщение о крушении поступило от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 12:30. Сообщалось, что «в поле при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельскохозяйственных угодий".

В результате падения вертолета погиб человек, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. К ликвидации ЧП привлечены 17 человек и восемь единиц техники.

По факту происшествия Южной транспортной прокуратурой проводится проверка.