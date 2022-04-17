МИД России: в Арктике возникают риски непреднамеренных столкновений с НАТО

17 апр. 13:55

Военная деятельность НАТО в Арктике расширяется, существуют риски непреднамеренных инцидентов с силами альянса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, пишет ТАСС.

"Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме", - сообщил Корчунов.

Дипломат отметил, что озабоченность вызывает возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении. "Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе", - подчеркнул он.

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что на безопасности в Арктике негативно скажутся вступление Швеции и Финляндии в НАТО. "Безусловно, расширение НАТО за счет традиционно внеблоковых стран не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которого Россия последовательно выступает", - сказал дипломат.

Также растут угрозы для невоенной безопасности региона, продолжил он. "Приостановка деятельности Арктического совета приводит к тому, что риски и вызовы "мягкой" безопасности в Арктике, с которыми до этого совет в целом эффективно справлялся, будут нарастать", - считает Корчунов.

"Убеждены, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения. Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств и служат прочной основой для решения любых региональных проблем", - заключил дипломат.