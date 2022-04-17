В России растет число нарушений среди мигрантов

17 апр. 13:38

По данным МВД России, за два месяца 2022 года выявлено больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее, пишет ТАСС.

"Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре МВД на соответствующий запрос агентства.

В первые два месяца текущего года составлено 55,7 тыс административных протоколов в отношении иностранных граждан за нарушения правил въезда либо режима пребывания в России, это на 114,2% больше, чем годом ранее.

Также с начала года увеличилось количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности (22%) и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан (88%).