Бессмертный полк в Нур-Султане пройдет онлайн

17 апр. 13:21

В столице Казахстана акция " Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате.

Мероприятие состоится на единой информационной платформе "Жаужүрек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. На платформе будет сформирован единый банк данных об участниках акции, также будет собрана архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны.

"Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет", - отметили городские власти.

В Нур-Султане на 9 мая не будет ни парада, ни праздничного фейерверка. В Минобороны Казахстана пояснили, что парада, посвященного 30-летию образования ВС республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов не будет в целях экономии.

Отметим, что парад и шествие Бессмертного полка запланированы в Байконыре, город существует в условиях аренды Российской Федерацией.