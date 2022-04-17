Смертельное ДТП произошло в Адыгее

17 апр. 13:06

Минувшей ночью в ауле Габукай Теучежского района Адыгеи произошла авария, в которой погибли два человека.

Водитель "Лады Гранты" не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в припаркованный у частного дома грузовик с полуприцепом, затем "Ладу" отбросило на столб линии электропередачи. На месте скончались 23-летний водитель и 33-летний пассажир, оба мужчины - местные жители.

Ведется проверка по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, информирует пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Напомним, в июне АвтоВАЗ планирует выпустить упрощенную версию Lada Granta без подушек безопасности, а также без системы ABS и ESP, ЭРА-ГЛОНАСС.