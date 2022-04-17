Грузинская оппозиция предлагает перенести День Победы на 8 мая

17 апр. 12:48

Законопроект о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая подготовила грузинская оппозиция, сообщает в воскресенье Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Согласно традиции, устоявшейся со времен Советского Союза, Россия и постсоветские страны, в том числе Грузия, после распада СССР отмечают День победы 9 мая. Исключением являются только страны Прибалтики и Украина, где как в Соединенном Королевстве, США и Европе это событие отмечают 8 мая", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Среди авторов законопроекта депутаты от партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе, Теона Акубардия, представитель "Лело - партнерство для Грузии" Армаз Ахвледиани, а также независимый парламентарий Тариел Накаидзе.