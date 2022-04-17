Минсельхоз Узбекистана: дефицита картофеля не будет

17 апр. 12:34

В Узбекистане в этом году не будет дефицита картофеля, для этого планируется вырастить на 850 тыс т корнеплода больше, чем в прошлом году.

Площадь картофельных полей в этом году составит 243 тыс га, что на 86 тыс га больше, чем в 2021 году. В результате планируется вырастить 4,1 млн тонн урожая - 2,6 млн т придется на фермерские хозяйства, 1,5 млн т на приусадебные участки.

"Период частичного дефицита картофеля приходится в основном на январь-май, то есть на сезон, когда данная культура в республике не выращивается. По медицинским нормативам годовая потребность населения в картофеле составляет 1,9 млн тонн, а на практике годовое потребление достигает 3,4 млн тонн. В 2021 году по республике валовой урожай составил 3,3 млн тонн, из которых 650 тыс т было припасено в качестве семян под урожай следующего года", - сообщил начальник управления развития плодоовощеводства, виноградарства, бахчеводства и картофелеводства Минсельхоза республики Фахриддин Киргизбаев.