В России за сутки выявили 10 263 новых случая коронавируса

17 апр. 12:16

За минувшие сутки в России выявили 10 263 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 603, в Петербурге - 644, в Подмосковье - 396. В Краснодарском крае - 195, в Ставропольском крае - 124, в Крыму - 102, в Дагестане - 25, в Кабардино-Балкарии - 25, в Адыгее - 38, в Карачаево-Черкесии - 22, в Северной Осетии - 12, в Ингушетии - 8, в Чечне - 9.

Общее число инфицированных в России достигло 18 074 717 человек.

Госпитализированы за сутки 1 454 человека. Выздоровели - 16 496 пациентов, за все время - 17 376 141.

Умерли за сутки 233 человека, с начала пандемии - 373 500.