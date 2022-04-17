В Турции в районе Бодрума бушует лесной пожар

17 апр. 12:05

В воскресенье в провинции Мугла на западе Турции начался лесной пожар, он бушует уже несколько часов и продолжает разрастаться, сообщает газета Turkiye.

Пожар вспыхнул в районе 05:00 утра в районе Якакёй вблизи Бодрума. Сильный ветер распространил огонь с лесного массива на кустарники и оливковые деревья.

Пожарные пока не могут добраться до некоторых точек возгорания. Местные жители помогают бороться с лесным пожаром.

Отметим, что провинция Мугла сильно пострадала от пожаров прошлым летом, в августе пожары охватили сразу несколько районов страны, побороть огонь не удавалось две недели. Огонь нанес колоссальный ущерб, погибли десятки человек, пострадали порядка 900 жителей.