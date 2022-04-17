Глава ЕК рассказала, куда целят будущие санкции против России

17 апр. 11:35

Евросоюз продолжает рассматривать российские банковский и энергетический сектора на возможность введения санкций, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И конечно же, речь идет об энергетических вопросах", - рассказала глава ЕК.

По ее словам, сейчас в ЕС "разрабатывают умные механизмы", которые позволят затронуть нефть на следующем этапе антироссийских санкций.