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Глава ЕК рассказала, куда целят будущие санкции против России

Глава ЕК рассказала, куда целят будущие санкции против России

Евросоюз продолжает рассматривать российские банковский и энергетический сектора на возможность введения санкций, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И конечно же, речь идет об энергетических вопросах", - рассказала глава ЕК.

По ее словам, сейчас в ЕС "разрабатывают умные механизмы", которые позволят затронуть нефть на следующем этапе антироссийских санкций.

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