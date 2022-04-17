Черное море на Кубани может прогреться до плюс 20 к майским праздникам

17 апр. 11:22

Вода в Черном море в Краснодарском крае может прогреться к майским праздникам до 18-20 градусов, сообщил замруководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник, пишет ТАСС.

"К майским праздникам, море еще не прогреется до максимально комфортных температур, но тем не менее, предпосылки уже будут. Температура составит порядка 18-20 градусов", - считает Колесник.

Комфортно купаться в море можно будет в июне.

В субботу 16 апреля море в Сочи прогрелось до плюс 9, температура воды у берегов Анапы, Геленджика, Туапсе и Новороссийска достигла плюс 10.