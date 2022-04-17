Транзит российского газа через Украину незначительно снизился

17 апр. 11:08

В воскресенье "Газпром" продолжает штатно поставлять газ для транзита через Украину - заявка потребителей составляет 57 млн кубометров.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 57 миллионов кубических метров на 17 апреля", - сообщает компания.

Отметим, что максимальные контрактные обязательства по транзиту составляют около 109,6 млн куб м в сутки. С конца февраля до начала апреля транзит держался на близком к максимуму уровне. Заявки стали снижаться с 8 апреля, с улучшением погоды в Европе. Отметим, что на пятницу, 15 апреля, заявки составляли 71,6 млн куб м, на 16 апреля - 57,2 млн куб м, на 17 апреля - 57 млн куб м..