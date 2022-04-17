В мире нет согласия по поводу санкций против России

17 апр. 10:14

Часть давних союзников США и их страны-сателлиты продолжают отвергают настойчивые призывы Вашингтона ввести санкции против России или выступить с критикой в отношении Москвы, отмечает британский журнал The Economist.

Антироссийские санкции, несмотря на давление, отказываются поддерживать Индия, Турция, Мексика, Бразилия. Издание видит несколько причин такой позиции этих стран, например опасение роста мировых цен на продовольствие и энергоносители, собственные коммерческие интересы, идеологические причины, стратегические амбиции, страх.

Индия традиционно придерживается нейтралитета в глобальных конфликтах, кроме того страна зависит от военных поставок из России.

Турция приобретает 45% газа у России и также имеет контакты на вооружение с Москвой.

Бразилия и Мексика в начале апреля воздержались от голосования по вопросу исключения России из Совета ООН по правам человека, указывает The Economist. В начале марта почти половина (25 из 54) африканских государств воздержались во время голосования с осуждением военной операции на Украине и требованием к России вывести войска.

Страны, голосующие против или воздерживающиеся, могут выражать таким способом недовольство "одержимостью Запада конфликтом в Европе, который не является по-настоящему мировой проблемой", в других точках мирах также есть конфликты и нарушения прав человека, однако их значение занижается или игнорируется.