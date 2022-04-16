Глава Минфина Турции примет участия в заседании G-20 в США

16 апр. 23:05

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати примет участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран - участниц "Большой двадцатки" (G-20) и весенних сессиях ряда международных структур, информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что делегация во главе с Небати будет находиться в Вашингтоне с 19 по 22 апреля 2022 года.

Планируется обмен мнениями по состоянию и рискам для мировой экономики, также глава турецкого ведомства проинформирует коллег о ситуации в Турции и экономической политике официальной Анкары.