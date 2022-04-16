Компания из ОАЭ построит солнечную станцию в Киргизии

16 апр. 21:55

Зампред Кабмина Киргизии Бакыт Торобаев провел встречу с представителями компании Masdar из ОАЭ, в ходе которой рассказал о гидроэнергетическом потенциале страны, подчеркнув приоритетность развития проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Далее он призвал собеседника к сотрудничеству в реализации совместных проектов в сфере энергетики.

В свою очередь, представители Masdarа заявил о готовности к сотрудничеству в реализации проектов по строительству солнечной станции мощностью 200 мегаватт на первом этапе.