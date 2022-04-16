Британия продолжит вооружать Украину

16 апр. 21:23

Британский премьер Борис Джонсон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе переговоров глава британского правительства заверил, что власти страны продолжат поставлять на Украину вооружения, в том числе единицы бронетехники.

"Премьер-министр рассказал президенту Зеленскому о новых британских санкциях [против РФ], которые вступили в силу на прошлой неделе, и заявил, что Великобритания продолжит в ближайшие дни поставлять Украине средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику", - говорится в распространенном по итогам переговоров заявлении.